Мировой туризм на карантине: где можно будет отдохнуть в Украине

Пандемия коронавируса заставила многие страны закрыть границы и отказаться от приема туристов в ближайшее время. Многие украинцы отказываются от бронирования туров и планируют этим летом посидеть дома. Как карантин повлиял на мировой туризм и что будет с внутренним туризмом в Украине – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Из-за того, что другие страны еще долго могут быть закрыты для туристов, может вырасти спрос на путешествия по Украине. К тому же у нас в стране много интересных направлений, о которых, к сожалению, не все знают.

"Организованный внутренний туризм требует для развития другой инфраструктуры, чем та, что имеется. Количество тех, кто выберет отдых в Украине даже после открытия границ, увеличится. Во-первых, будет страх аэропортов как мест скопления людей, а во-вторых, у украинцев станет меньше денег. Будет популярен автотуризм, отдых дикарем на море, зеленый туризм в Карпатах. Очень надеюсь, что отрасль во всем мире сможет восстановиться без больших потрясений. В худшем случае нас ждут банкротства отелей, авиакомпаний, туроператоров, турагентов", — делится прогнозами заместитель директора туристической компании "Лагуна" Яна Коваленко .

Эксперты уверены, что для полного восстановления туристической отрасли понадобится несколько лет. Ник Лисицкий , туроператор Wonders&Holidays, добавил, что, скорее всего, в июне мы начнем путешествовать по стране, а вот заграничные поездки откроются к концу лета – началу осени.

"Внутренний туризм будет восстанавливаться в первую очередь, пока границы не откроются. Наиболее востребованным будет отдых на природе — Карпаты прежде всего. А в июле-августе — морские курорты. В первую очередь восстановится индивидуальный автомобильный туризм — у этой аудитории больше средств и выше мобильность", — говорит Лисицкий.

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Краевед Антон Ковалишин рассказывает, что, учитывая онлайн-тренды, сформировавшиеся в период карантина, часть украинцев может заинтересоваться турами по местам, связанным с украинскими художниками.

"Например, в Конотопе Сумской области свой творческий путь начал Казимир Малевич. При этом в самом городе известно, где именно была продана его первая картина, а вот где жила семья Малевичей – однозначного месторасположения его дома до сих пор не обнаружено. Там же можно познакомиться с местом проведения знаменитой Конотопской битвы. Возле с. Подлипное сохранилась часть оборонительных сооружений в форме звездной крепости – ее можно увидеть из космоса по картам Google, а также обследовать береговые валы", — говорит Ковалишин.

Он добавил, что по дороге в Конотоп можно посетить Батурин, Козелец, а проехав чуть дальше в направлении Кролевца, посетить один из самых крупных, но разрушенных храмовых комплексов – Пустынно-Рыхловский монастырь, который располагался на 37 га (сопоставимо с Киево-Печерской лаврой) и имел свои пещеры.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью сайту "Сегодня", что украинцам стоит хорошенько подумать, стоит ли по окончании эпидемии коронавируса и отмены карантина отправляться на отдых в Европу .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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