"Многие не смогут вернуться к нормальной жизни": врачи предупредили об осложнениях COVID-19

У пациентов могут быть проблемы с дыханием, сердцем, памятью и вниманием

На фоне распространения эпидемии коронавируса в Украине врачи предупредили о последствиях COVID-19 и осложнениях, которые грозят людям, перенесшим болезнь.

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По словам медиков, у пациентов после выздоровления могут быть временные проблемы со здоровьем, а у некоторых они, возможно, станут постоянными, сообщает "Молодой буковинец".

"То, что мы увидели, наблюдая за людьми, излечившимися от COVID-19 – фиброз легких (уплотнение ткани с появлением рубцов в легких). Человек, который вылечился и вернулся к жизни, через три-четыре недели чувствует проблемы с дыханием. После обследования мы видим фиброз", - рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.

В свою очередь, другой специалист по инфекционным болезням, Юрий Рандюк, констатировал что некоторые люди с фиброзом не смогут вернуться к нормальной жизни.

"У пациентов, которые долгое время были подключены к искусственной вентиляции легких, возникает фиброз легких. В дальнейшем некоторые из них будут нуждаться в кислородной дотации даже дома. Многие из них не смогут вернуться к нормальной жизни, например, нельзя будет переносить какие-то физические нагрузки", - предупредил он.

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Другим осложнением у пациентов после острого коронавируса, особенно у людей молодого возраста, может стать сахарный диабет.

"Мы наблюдали, как у молодых людей развивается сахарный диабет. Это после острого или тяжелого течения COVID-19. Однако сказать, как это лечить и излечится ли – не можем. Нужно время", - объяснила Кобевко.

В свою очередь, Рандюк подчеркнул, что коронавирус поражает многие органы.

"COVID-19 поражает сердце, легкие, почки, поджелудочную железу и центральную нервную систему. У пациентов, перенесших коронавирус, может быть повреждение сердца – ишемия, риск развития инфаркта миокарда. Также – острая почечная недостаточность, которая может стать хронической", - объяснил медик.

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Влияние на центральную нервную систему также может привести к длительным проблемам со здоровьем.

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"Длительные осложнения после заражения коронавирусом (вызванные самим вирусом или вызванным им воспалением) могут привести к нарушению внимания, концентрации и памяти, а также поражению периферической нервной системы", - отметил Радуляк.

Он добавил, что внезапная потеря или ухудшение обоняния может быть симптомом заражения коронавирусом.

"Люди с этим заболеванием с большой долей вероятности не имеют симптомов, таких как повышение температуры и кашель. Это значит, что внезапная потеря обоняния может указывать на скрытого носителя коронавируса", – подчеркнул врач.

При этом медики отметили, что период реабилитации после COVID-19 у каждого пациента разный: кто-то чувствует себя лучше уже через неделю, а кто-то – лишь через несколько месяцев.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

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Между тем в Ивано-Франковске городские больницы приостановили прием пациентов с коронавирусом – временно их будут принимать в областных медучреждениях.

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

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