Могут ли области сами определять, как выходить из карантина – Ляшко дал ответ

/ Фото: Сегодня

Даже несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в различных регионах Украины имеет отличающуюся динамику, власти областей или городов не должны самостоятельно определять, как выходить из карантина и снимать ли отдельные ограничения, не дожидаясь 11 мая.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Мое мнение: все эти заявления мэров – это манипуляции и попытка поднять свой политический рейтинг. О смягчении карантина с 11-го числа премьер-министр заявил довольно давно. После этого мы начали говорить об определенных сферах. Сейчас идет игра на том, чтобы выйти (из карантина. – Ред.) на три-четыре дня раньше, чем вся страна. Это попытка собрать политические дивиденды, потому что якобы мэр прислушался к своим предпринимателям и вышел из карантина раньше и это не повлияло на эпидситуацию", – говорит главный санврач.

Он напомнил, что карантин четко устанавливает ограничения, и местные власти не могут делать смягчения, а только ужесточать их.

"Если городские власти делают смягчения – они четко нарушает нормы закона "О защите населения от инфекционных болезней". Относительно экономических убытков из-за карантина и что было бы, если бы у нас не было карантина – то я цифру смогу вскоре озвучить. Пока мы ведем расчеты", – добавил он.

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Напомним, в закарпатском Мукачево и в Черкассах решили ослабить карантинные ограничения.

Также сообщалось, что городской голова Геннадий Кернес хочет открыть метро в Харькове уже в мае.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с главным санитарным врачом Виктором Ляшко: "Если брать ретроспективную динамику, мы уже вышли на пик заболеваемости".

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