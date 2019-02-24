Морозы отступают: синоптики порадовали прогнозом погоды
После резкой смены погоды с похолоданием в Украину снова возвращается плюсовая температура
Сегодня в Украине ожидается сухая погода. Местами еще будет минусовая температура, а на западе уже до +2. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в западных областях синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду, а температура воздуха будет колебаться от -1 до +2.
В центре страны также без осадков, а после последних морозов в 7 градусов, теперь будет всего -1-+1. В Киевской области будет не больше 1 градуса тепла и солнечно.
На севере и востоке немного прохладней, там местами будет небольшой мороз до 2 градусов ниже нуля.
Как ни странно, но холодней всего будет в Крыму – до -3. В остальных южных областях от -1 до +1. Без осадков.
Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) в горах и на высокогорье восточной части Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.
Как мы сообщали, морозы задержались ненадолго – в Украину снова идет потепление. В прогнозе погоды на неделю синоптики обещают начало следующей недели сухим, а осадки только со вторника в виде дождя.
Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.
Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
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