Моряки ВМС Украины приняли участие в учениях "Морской щит-2018"

Маневры с участием украинцев проходили в Румынии с 7 по 11 мая

Военнослужащие Военно-морских сил Украины приняли участие в многонациональных учениях "Морской щит-2018", которые проходили в Румынии с 7 по 11 мая. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС.

Основной целью учений была отработка мероприятий по планированию, выполнению и оценке противолодочных действий при поддержке проведения противокатерной, противовоздушной и противоминной обороны.

Как заявил заместитель командующего Военно-морских сил Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа, совместные учения способствуют налаживанию взаимодействия между странами-участницами. В данном случае это касается государств Черноморского бассейна, который в последнее время стал довольно нестабильным регионом.

Адмирал подчеркнул, что, выполняя вместе с военнослужащими других стран поставленные задачи на море, в воздухе и на суше, ВМС делают еще один шаг к обеспечению мира и стабильности в Черном море.

Участники учений ознакомились с особенностями планирования, выполнения и оценки противолодочных действий с привлечением многонациональных сил по стандартам НАТО, организацией и проведением маневров, управлением многонациональными силами и тому подобное.

"Участие украинских военных моряков в подобных мероприятиях является важным с точки зрения необходимости поддержания и развития военного сотрудничества с вооруженными силами стран-членов и стран-партнеров Североатлантического альянса", – подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, ранее украинские воины приняли участие в учениях НАТО Combined Resolve X, и показали лучшие черты своего характера и удивили местных жителей.

До этого сообщалось, что украинские десантники и танкисты удивили военных НАТО нестандартными действиями. А в итоге американский командир заявил, что когда воюют украинцы, то остальным делать нечего, и в следующий раз надо будет просто позвать на учения украинскую армию, а всем остальным просто наблюдать.