Россия может убить главного свидетеля по делу о крушении "Боинга" на Донбассе

В прокуратуре Украины напомнили о жестоком обращении Кремля с опасными для него лицами

Владимир Цемах в суде. Фото: скриншот

Украинская прокуратура требовала оставить под стражей одного из главарей т.н. "ДНР" Владимира Цемаха, которого 5 сентября суд освободил под личное обязательство, заявил представитель гособвинения Олег Пересада.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пересада добавил, что теперь донбасский террорист может столкнуться с угрозой своей жизни, поскольку является одним из главных свидетелей по делу об авиакатастрофе лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

"Может быть угроза, поскольку господину Цемаху уделяется достаточно много внимания, особенно в контексте расследования сбивания "Боинга" "Малайзийских авиалиний", и, как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве", – подчеркнул он.

Представитель прокуратуры напомнил о том, что Россия "достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами", но теперь Цемаху придется самостоятельно отвечать за собственную безопасность.

Также, по словам Пересады, освобождение боевика делает его "достаточно труднодоступным для международной совместной следственной группы".

Представитель прокуратуры прокомментировал и слухи о том, что Цемаха хотят выдать России в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной: официального запроса об этом не поступало.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

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