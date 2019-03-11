МВД отчитается о предвыборных нарушениях, в ЕС рассмотрят отношения с Россией: главные темы дня
В понедельник, 11 марта, определились основные темы, которые получат свое развитие и будут освещаться в СМИ
В понедельник, 11 марта, в Украине и мире определились главные темы, за которыми будут пристально следить СМИ. Темы получат свое развитие как в начале недели, так и в в течение последующих дней.
Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций. На пленарной неделе – языковой закон, изменение в криминальном законодательстве и аграрный сектор.
Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе и директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко отчитаются о расследовании нарушений избирательного законодательства.
В апелляционном суде Амстердама состоятся слушания по делу о "скифском золоте" — коллекции экспонатов, вывезенных оккупационными властями России из Крыма после захвата полуострова
В Страсбурге откроется пленарная сессия Европарламента. В первый день депутаты, в частности, заслушают короткий доклад о состоянии политических отношений ЕС – Россия.
Администрация президента США Дональда Трампа представит проект федерального бюджета на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября 2019 года
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " МВД отчитается о предвыборных нарушениях, в ЕС рассмотрят отношения с Россией: главные темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕС готов усилить санкции против Венесуэлы – МИД Германии
Евросоюз намерен поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо
Украина хочет "застолбить" за собой 10 географических названий продуктов
Пока неясно, сколько времени займет регистрация географических указаний в Украине
ЕС преодолел миграционный кризис – Еврокомиссия
В Брюсселе отмечают необходимость дополнительных усилий для укрепления миграционной политики