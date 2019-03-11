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МВД отчитается о предвыборных нарушениях, в ЕС рассмотрят отношения с Россией: главные темы дня

Сегодня, 11:10

В понедельник, 11 марта, определились основные темы, которые получат свое развитие и будут освещаться в СМИ

МВД отчитается о предвыборных нарушениях, в ЕС рассмотрят отношения с Россией: главные темы дня Украина В понедельник, 11 марта, определились основные темы, которые получат свое развитие и будут освещаться в СМИ

В понедельник, 11 марта, в Украине и мире определились главные темы, за которыми будут пристально следить СМИ. Темы получат свое развитие как в начале недели, так и в в течение последующих дней.

Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций. На пленарной неделе – языковой закон, изменение в криминальном законодательстве и аграрный сектор.

Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе и директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко отчитаются о расследовании нарушений избирательного законодательства.

В апелляционном суде Амстердама состоятся слушания по делу о "скифском золоте" — коллекции экспонатов, вывезенных оккупационными властями России из Крыма после захвата полуострова

В Страсбурге откроется пленарная сессия Европарламента. В первый день депутаты, в частности, заслушают короткий доклад о состоянии политических отношений ЕС – Россия.

Администрация президента США Дональда Трампа представит проект федерального бюджета на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября 2019 года

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Тег бюджет, заседание, Евросоюз, доклад, слушания, Дональд Трамп, Артем Шевченко, Верховная Рада Украины

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