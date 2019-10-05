"Мы хотим мажоритарку": в "Слуге народа" нашли применение старой системе выборов

В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В парламентской фракции "Слуга народа" считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве – по пропорциональной с открытыми списками. Все это возможно, поскольку президент Владимир Зеленский вернул на повторное рассмотрение Верховной Рады принятый два месяца назад Избирательный кодекс, в котором ликвидировалась мажоритарная система.

"На местном мы хотим мажоритарку, кроме Киева", – сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.

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В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.

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Напомним, что после выборов президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

А недавно спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, как будут дорабатывать Избирательный кодекс.

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