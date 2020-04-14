"Мы помним уроки 86-го года": видеообращение Зеленского из-за пожара в Чернобыле

Украинцам не следует поддаваться панике из-за крупного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

С таким призывом 14 апреля к согражданам обратился президент Украины Владимир Зеленский.

"Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в столице и Киевской области – в пределах нормы", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что, по данным председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, накануне спасатели ликвидировали шесть очагов огня – открытое пламя в Зоне отчуждения не наблюдается. Кроме того, угрозы ни для атомной электростанции, ни для хранилища радиоактивных отходов, ни для других критических объектов нет.

Также президент напомнил о задержании лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и пообещал, что они понесут строгую ответственность за свои действия.

"Мы не должны забывать о людях, которые десять дней боролись с огнем. К тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены полторы тысячи наших спасателей и 110 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты", – добавил Зеленский, поблагодарив спасателей "за мужественное выполнение долга".

Напомним, что на фоне возгорания Верховная Рада усилила ответственность за действия, направленные на загрязнение воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

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