"Мы тебя амнистируем": украинский журналист в Москве потроллил "ребят из Донецка"

Вопросы Романа Цымбалюка заставили пропагандистов из ОРДЛО нервничать, а потом - и вовсе вывели из себя

Украинский журналист Роман Цымбалюк, который ранее поспорил с российским президентом Владимиром Путиным, остро потроллил работников пропагандистских СМИ Донбасса.

Встреча с подконтрольными пророссийским боевикам СМИ также состоялась на ежегодной большой пресс-конференции Путина в Москве 19 декабря. Видео непродолжительных переговоров журналист выложил на своем YouTube-канале.

"Как Донецк наш украинский в оккупации поживает?" – спросил он у пропагандистки Алены Морозовой.

Реклама

Женщина ответила, что "хорошо", а ее коллега Сергея Карпия со значком "ДНР" ей поддакнул.

Однако следующий вопрос – о комендантском часу на подконтрольных боевикам территориях – вывел Карпия из себя. Он начал, тараторя, обвинять Украину в обстрелах мирных жителей.

Наблюдая нагнетание ситуации, Цымбалюк отказался общаться в таком ключе.

"Когда все это закончится, мы тебя амнистируем", – обещал он нервному пропагандисту боевиков.

Напомним, ранее в этом году представляющие боевиков на трехсторонних переговорах в Минске Владислав Дейнего и Ольга Кобцева также отличились провокационной выходкой: явились на подконтрольную Украине часть Станицы Луганской и хамили главе местной РГА Алексею Золкину.

А в апреле, после победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов в Украине, российские пропагандисты подстерегли его возле отеля в турецком Бодруме, где он проводил отпуск с семьей. Чем это закончилось, смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама