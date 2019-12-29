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"Мы все вытерпели": освобожденный из плена военный сделал первое заявление (видео)

29 декабря, 15:07

Военный отказался отвечать на вопрос о пытках

/ Фото: Сегодня

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Майор Вооруженных сил Украины Сергей Иванчук, который 29 декабря был освобожден из плена так называемой "ЛНР", после обмена под Горловкой впервые рассказал о своем пребывании в плену.

"Отношение, конечно, к нам относились они, мягко говоря, плохо. Ну, ничего, мы это все вытерпели", – сказал Иванчук, однако отказался ответить на вопрос, применялись ли к нему пытки.

Он уточнил, что за время плена у него не было связи с родными.

"Запретили все связи с родными. Ни письма, ни телефона", – уточнил он.

Напомним, что начальник инженерной службы 8-го полка спецназначения Иванчук с позывным "Фугас" вместе с сержантом Вооруженных сил Украины Иваном Деевым пропали в ходе разведки в первых числах февраля 2017 года в Луганской области. Позже выяснилось, что они находятся в плену. Боевики обвинили украинских военных в терроризме и "приговорили" к по меньшей мере 20 годам тюрьмы.

Напомним, что под Горловкой на КПП "Майорское" в Донецкой области 29 декабря проходит обмен пленными. Украинские СМИ не получили аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами. Ранее мы сообщали имена первых освобожденных из плена украинцев.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Также смотрите сюжет о первых освобожденных из плена украинцах:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс Украина обмен пленными военнослужащий

Источник: Сегодня

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