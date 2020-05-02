На Банковой заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка

Неизвестный человек под видом первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова общался с мэром Черкасс Анатолем Бондаренко по поводу отмены карантинных ограничений в городе. В пресс-службе Офиса президента заявили, что мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы.

Бондаренко показал в соцсетях переписку с якобы Трофимовым, где тот написал, что в следующий раз "будут не приветы, а действия".

"Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты... Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?" – сказано в сообщении.

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В Офисе президента опровергли эту информацию и подчеркнули, что Трофимов не переписывался с Бондаренко.

"Однако этот факт никак не повлияет на ход событий – именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочий", – написали в пресс-службе.

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Также пресс-секретарь президента Юлия Мендель отреагировала на этот инцидент. Она подчеркнула, что подобные случаи происходят часто и призвала всегда проверять информацию.

Напомним, решение горсовета ослабить в городе карантин вызвало негативную реакцию высших властей. Так, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что категорически не поддерживает такую инициативу.

Кроме того, из-за ослабления карантина глава Черкасс получил повестку на допрос.

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