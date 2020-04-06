На Благовещение в Украине до +20: синоптик порадовала прогнозом погоды

В Украину пришла настоящая весна, хотя ночи еще очень холодные

В Украине потеплеет до +20. На Благовещение, 7 апреля, будет солнечно, тепло и со слабым ветром. Разве что в Крыму и Приазовье ветер ожидается порывистым, иногда и сильным. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, антициклон прочно стоит перед Украиной, поэтому даже минимальных осадков ожидать не стоит.

"В Украине ближайшей ночью температура еще побудет низкой, от 2 мороза до 4 тепла, однако уже днем ​​потеплеет до 12-18 градусов. На востоке температура воздуха днем ​​ожидается свежее, 9-13 градусов. А вот на западе ожидается до 15-20 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Воздух в столице завтра прогреется до 16-17 градусов.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится, а вот в пятницу, 10 апреля, атмосферный фронт принесет в Украину дожди.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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