На Буковине ослабили карантин: что разрешили

В Черновицкой области, где ранее от коронавируса умерла медсестра, смягчают карантин. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Так, сегодня, 1 июля, открываются спортзалы и рестораны. В помещениях смогут находиться не более десяти человек. Кроме того, открываются стадионы и спортивные площадки. Разрешается проводить индивидуальные и групповые тренировки (до 10 человек) на открытом воздухе.

Также заработает внутриобластное сообщение. В транспорте пассажирам разрешается ехать только сидя и обязательно в масках. Дополнительно будут проводить температурный скрининг.

Отметим, что за прошедшие сутки на Буковине официально подтвердили еще 49 случаев заражения коронавирусом. Как рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, вчера местный лабораторный центр обработал 470 образцов. Таким образом, общее число инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4850 человек.

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Ранее мы сообщали, что в Украине все больше областей не готовы ослабить карантин. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно готовиться ко второй волнекоронавируса.

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Можно ли купаться в море и ходить на пляж во время эпидемии, смотрите в видеосюжете:

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