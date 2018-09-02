"Украина едина": Порошенко поздравил жителей Сум и Одессы с днем города

Сегодня, 11:35

Президент подчеркнул, что жители этих городов – разные по настроению, но похожи по духу и любви к Украине

Фото: www.president.gov.ua
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил Сумы и Одессу с днем города. Свое поздравление он обнародовал в Twitter.

"В эти выходные жители Сум и Одессы празднуют день города. Сумы и Одесса – разные по настроению, но такие похожие по духу: в каждом из них живут удивительные люди – настоящие украинцы, полны любви к родному краю", – отметил Порошенко.

Также глава государства подчеркнул, что "от севера и до юга, от запада и до востока – Украина едина!".

Ранее глава украинского государства поздравил дончан с днем города. Он выразил уверенность, что скоро наш флаг снова будет развиваться в Донецке.

Также Порошенко красиво поздравил жителей столицы с днем Киева. Он опубликовал панораму, на которой открывается ошеломляющий вид на весь город.

Напомним, 23 августа в Харькове прошли торжества, посвященные Дню города. Праздничная программа на Нетеченской набережной порадовала жителей города выступлениями творческих коллективов на сцене, установленной прямо на воде.
Одесса, Порошенко, день города, сумы, поздравление

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