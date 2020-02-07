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На Донбассе позиции ВСУ занесло сугробами: фото и видео

7 февраля, 17:35

Снегопад обрушился на Донбасс – заметало и траншеи, и танки

/ Фото: Минобороны Украины

В последние дни Украину обильно засыпает снегом, в некоторых областях сильно замело дороги, в снежном плену оказался транспорт. А тем временем на передовой бойцы украинской армии тоже страдают от снегопадов.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатоли Штефан "Штирлиц" в соцсетях показал кадры позиций ВСУ, на которых окопы сильно замело снегом – в самих траншеях снега не менее, чем по колено. Стоять на посту и воевать в таких условиях весьма непросто.

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"Когда вы будете думать, как вам тяжело, просто посмотрите это видео и вспомните о ребятах", – написал он.

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Видео: facebook.com/shtirlitzblog

Также мы уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС по Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега. Из-за снегопада на дорогах региона застревали машины – из снежного плена спасатели вытащили 34 автомобиля.

В последние дни погода не на шутку разошлась и в других областях страны. Так, например, непогода обрушилась на Одесскую область, а больше всего проблем было на трассе Одесса – Рени.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе до сих пор остаются 16 населенных пунктов.

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Донбасс снег ВСУ непогода

Источник: Сегодня

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