На форуме "YES" заявили, что одним из главных достижений Украины стал запуск энергорынка

Эксперты позитивно отметили тот факт, что в сфере энергетики не исчезает государственное регулирование

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Одним из достижений Украины участники встречи Ялтинской европейской стратегии ("YES") назвали запуск от 1 июля нового энергорынка. Благодаря ему украинцы смогут выбирать, у кого покупать киловатты, говорят зарубежные эксперты.

Конкуренция между поставщиками должна привести и к улучшению качества услуг, и к снижению цен на электроэнергию. Все это благодаря тому, что в сфере энергетики не будет государственного регулирования и исчезают возможности для коррупции. Это позволит увеличить производство электроэнергии в Украине и будет способствовать укреплению энергонезависимости страны, считают эксперты.

"Энергетическое производство в Украине следует удвоить в ближайших пяти лет. Если это произойдет, это будет означать меньшую зависимость от России и других стран, а также большое энергетическое развитие Украины. А значит – и более низкую цену на электроэнергию. Больше западных инвесторов станут приходить в Украину, и мы надеемся, что она выиграет, выиграет, и выиграет стратегически", – заявил президент Американско-Украинского Делового Совета Морган Уильямс.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Реформа этого рынка предусматривает внедрение европейской модели, которая направлена на стимулирование конкуренции.

Европейский банк реконструкции и развития призвал президента Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения Окружного админсуда Киева.

А владельцы станций, работающих от энергии солнца, ветра и биотоплива, уже подсчитывают убытки от данного решения. Подробнее смотрите в нашем сюжете.

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