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На остановках общественного транспорта в Украине появятся туалеты

24 июня, 14:54

Соответствующая норма содержится в разрабатываемых изменениях государственной строительной нормы (ГСН) "Улицы и дороги"

Маршрутка в Харькове. Иллюстрация
Маршрутка в Харькове. Иллюстрация. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Минрегион намерен сделать обязательной установку туалетов на новых или реконструированных остановках общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. 

Соответствующая норма содержится в разрабатываемых изменениях государственной строительной нормы (ГСН) "Улицы и дороги".

"Сегодня очень важно осовременивать общественную инфраструктуру и создавать удобные и комфортные условия для людей. Поэтому у нас появилась такая идея, и сейчас мы уже внесли ее в проект изменений в ГСН относительно улиц и дорог – делать туалеты на новых общественных остановках. Это касается как нового строительства, так и реконструкции. Если это сделать правильно и соблюдать все необходимые требования при эксплуатации, то это действительно может стать решением вопроса с нехваткой общественных туалетов в городах", – написал замминистра.

Он отметил, что, согласно проекту изменений в ГСН, кроме электронных табло, таблиц с расписанием и схемой движения, на остановках общественного транспорта необходимо предусматривать общественные уборные.
Парцхаладзе привел пример современных остановок общественного транспорта, которые недавно появились в Астане.

"Они являются остекленными, чтобы людям было комфортно ожидать транспорт в холодный период времени, а, кроме современного санузла, также имеют удобную зону ожидания и магазин", – написал он.

Как мы писали ранее, с 1 сентября этого года вступят в силу обновленные Государственные строительные нормы по проектированию метрополитенов. Новыми нормами предусмотрено обязательная установка санузлов для пассажиров на входе/выходе из станций при их новом строительстве или реконструкции.

Напомним, что в Крещатом парке Киева поход в общественный туалет превратился в экстремальное занятие. Чтобы попасть в помещение, нужно спуститься по крутым ступеням вниз. Но проблема в том, что ступеньки вдоль поручня попросту разъехались в разные стороны и валяются на уцелевших. Их уже начали ремонтировать

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Тег туалет, остановка, общественный транспорт, общественные туалеты

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