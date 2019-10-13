На Покров будет шикарная погода: синоптик уточнила прогноз

Наталия Диденко порадовала прогнозом погоды не только на День защитника, но и на всю следующую неделю

2 октября отмечаем день Трофима и Зосимы / Фото: Pixabay

В Украину пришло бабье лето и завтра, 14 октября, ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, Украины вместе с континентальной Европой оказалась отделена от дождей, ветров и прохлады Атлантики и северного воздуха.

А помогает в этом антициклон Lisbeth, который, собственно, и является виновников бабьего лета в Украине.

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"Завтра, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит 18-23 градуса. Кому днем ​​будет слишком тепло, можно пройтись по улице ночью – 7-13 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве на Покров погода обещает быть ясной и теплой, в течение дня ожидается солнечные около +20 градусов.

Синоптик уточнила, что бабье лето продержится и все следующую неделю. Отметим, что и в Укргидрометцентре также обещали солнце и тепло. Читайте об этом подробней в прогнозе погоды в Украине на неделю.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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