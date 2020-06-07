На Троицу в Украину придет потепление: где прогреет до 30 градусов (карта)

В некоторых областях все еще ожидаются дожди

В Украину сегодня, 7 июня, придет долгожданное тепло и солнечная погода. Дожди на Троицу синоптики прогнозируют только в западных областях. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

Небольшие кратковременные дожди, местами с грозами, ожидаются в большинстве западных областях. На остальной территории осадков не будет. Ветер прогнозируют преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. А вот на запад ​​местами обрушатся порывы 15-18 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. Еще теплее будет в юго-восточной части – тут ожидается до 31 градуса тепла. Холоднее всего будет в Карпатах – ​​16-21 градусов тепла.

Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. А в начале июня в Киевской области даже выпал снег. Смотрите фото и видео, как недавно Киев затопило из-за сильного дождя.

Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

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