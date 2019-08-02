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В Украину идет циклон: синоптик предупредила о граде и сильных дождях

Сегодня, 16:26

Погода существенно испортится на выходных и украинцев предупредили о штормовом ветре

/ Фото: Pixabay

В Украину идет циклон: синоптик предупредила о граде и сильных дождях https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Украина Погода существенно испортится на выходных и украинцев предупредили о штормовом ветре

Жара в Украину пока не собирается возвращаться. На выходных в большинстве областей будут комфортные 20-24 градуса, но ожидаются сильные дожди, местами с градом. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она предупредила, что в Украину из Румынии движется циклон, который принесет завтра днем в Одесскую область и на Прикарпатье дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом.

"Циклон постепенно, в течение ночи на 4 августа и в течение воскресного дня будет перемещаться с запада на восток. Поэтому днем ​​3 августа, ночью и днем ​​4 августа на юге Украины, в центральных областях, на Прикарпатье и на востоке – дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, во время гроз – шквалы. Кто живет в этих областях, отдыхает или по делам – будьте внимательны. Север Украины и запад (кроме Прикарпатья) избежит прямого влияния циклона: в субботу-воскресенье ожидаются небольшие дожди периодически с прояснениями. Температура воздуха на выходных останется невысокой в ​​большинстве областей Украины – 20-24 градуса. На юге в субботу еще будет жарко – 25-30 градусов, а в воскресенье, 4-го августа, на юге и востоке, градусы существенно упадут, похолодает", – написала Диденко.

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В Киеве в субботу и воскресенье небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит 20-22 градуса, отметил синоптик.

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"Важный нюанс. В воскресенье в Украине ожидается сильный северо-западный ветер … Со вторника в Украине начнет теплеть", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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Источник: Сегодня

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