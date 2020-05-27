Погода испортится еще больше: Украину накроют дожди и грозы (карта)

На Украину сегодня, 27 мая, обрушатся дожди и грозы. Несмотря на "мокрую" погоду в стране, по прогнозам синоптиков, будет довольно тепло.

"Облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами с грозами, лишь ночью в южных и восточных областях без осадков", - рассказали в Украинском гидрометцентре.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с. Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. Еще тепле будет в юго-восточных областях – тут местами прогреет до 20-23 градусов тепла.

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Также синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в Киеве.

"В течение суток 27 мая также временами дождь, местами дождь. Ночные минимумы будут около 10 ° тепла, днем ожидается 15-17 °", – отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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