На Украину надвигается шторм: объявлен "желтый" уровень опасности

В Киеве и в остальных частях страны объявлено штормовое предупреждение в связи с первым уровнем погодной опасности

Фото: Flickr

На Украину надвигается шторм: объявлен "желтый" уровень опасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg 2019-03-03T16:34:00+02:00 Украина В Киеве и в остальных частях страны объявлено штормовое предупреждение в связи с первым уровнем погодной опасности

Начало недели не сулит украинцам не сулит хорошую погоду, поскольку из-за сильного ветра в стране объявлено штормовое предупреждение, о чем 3 марта сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского Гидрометцентра.

"4 марта по Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, "желтый")", – сообщили в ведомстве.

Отдельно отмечается, что не обойдет эта судьба и столицу – скорость порывов ветра в Киеве также будет достигать 15-20 м/с, в связи с чем был объявлен первый, "желтый" уровень опасности.

Напомним, как сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, минувший февраль в Киеве вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений.

Кроме того, с 4 марта в Карпатах также ожидается высокая угроза схода лавин, что связано с оттепелью.

Как мы уже писали, в первый день весны синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей Запорожской области, где ожидались сильные порывы ветра, а на Азовском море – шторм.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Украину надвигается шторм: объявлен "желтый" уровень опасности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.