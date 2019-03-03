На Украину надвигается шторм: объявлен "желтый" уровень опасности
В Киеве и в остальных частях страны объявлено штормовое предупреждение в связи с первым уровнем погодной опасности
Начало недели не сулит украинцам не сулит хорошую погоду, поскольку из-за сильного ветра в стране объявлено штормовое предупреждение, о чем 3 марта сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского Гидрометцентра.
"4 марта по Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, "желтый")", – сообщили в ведомстве.
Отдельно отмечается, что не обойдет эта судьба и столицу – скорость порывов ветра в Киеве также будет достигать 15-20 м/с, в связи с чем был объявлен первый, "желтый" уровень опасности.
Напомним, как сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, минувший февраль в Киеве вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений.
Кроме того, с 4 марта в Карпатах также ожидается высокая угроза схода лавин, что связано с оттепелью.
Как мы уже писали, в первый день весны синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей Запорожской области, где ожидались сильные порывы ветра, а на Азовском море – шторм.
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