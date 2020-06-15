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На Украину обрушилась непогода: без света остались более 170 населенных пунктов

15 июня, 07:48

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине, несмотря на сильную жару, бушуют дожди и грозы. Из-за непогоды без электроснабжения остались 178 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Без света остались люди в девяти областях:

  • Сумская область – 93 населенных пункта
  • Киевская область – 28 населенных пунктов
  • Черниговская область – 21 населенный пункт
  • Луганская область – 19 населенных пунктов
  • Донецкая область – 5 населенных пунктов
  • Тернопольская область – 5 населенных пунктов
  • Черновицкая область – 3 населенных пункта
  • Кировоградская область – 2 населенных пункта
  • Запорожская область – 2 населенных пункта

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Напомним, 13 июня под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град.

Также разгулялась стихия и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

Смотрите также видео, как на днях дождь заливал Львов:

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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спасатели непогода Украина обесточены населенные пункты ГСЧС

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