На Украину обрушилась непогода: без света остались более 170 населенных пунктов

В Украине, несмотря на сильную жару, бушуют дожди и грозы. Из-за непогоды без электроснабжения остались 178 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Без света остались люди в девяти областях:
- Сумская область – 93 населенных пункта
- Киевская область – 28 населенных пунктов
- Черниговская область – 21 населенный пункт
- Луганская область – 19 населенных пунктов
- Донецкая область – 5 населенных пунктов
- Тернопольская область – 5 населенных пунктов
- Черновицкая область – 3 населенных пункта
- Кировоградская область – 2 населенных пункта
- Запорожская область – 2 населенных пункта
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Напомним, 13 июня под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град.
Также разгулялась стихия и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.
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