На Украину обрушится сильный ветер: спасатели предупредили об опасности

Фото: Lawrence Jackson / Фото: AFP

В Украине 13 ноября будет опасно – на западные регионы обрушится ураганный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м / с", – говорится в сообщении.

Кроме того, на Левобережье страны ночью и утром прогнозируют густой туман. Так как видимость будет 200-500 м, в связи с этим спасатели объявили желтый уровень опасности.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом будет по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

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Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакура, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

А тем временем зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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