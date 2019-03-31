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На выборах не все участки открылись вовремя: Князев назвал причины

Сегодня, 10:21

Проблемы с избирательными участками возникли в Одесской области, Херсонской, Запорожской и Киевской областях

Сергей Князев. Фото: Нацполиция
Сергей Князев. Фото: Нацполиция.
На выборах не все участки открылись вовремя: Князев назвал причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a59/0ca/5c9a590ca46f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a59/0ca/5c9a590ca46f8.jpg Украина Проблемы с избирательными участками возникли в Одесской области, Херсонской, Запорожской и Киевской областях

После старта голосования на выборах президента, некоторые участки не открылись вовремя. Так, в первый час по Украине были проблемы на семи избирательных участках.

Об этом рассказал во время оперативного брифинга МВД глава Национальной полиции Сергей Князев, передает "112 Украина".

По его словам, проблемы носили в основном технический характер и они должны были быть уже устранены.

"Два участка в Киеве, в обычном режиме – человек забыл ключи от избирательного участка, а в другом случае опоздал председатель избирательного участка. Далее два участка в Одесской области, по одному в Херсонской, Запорожской и Киевской областях, там также небольшие неполадки – например, отсутствуют контрольные талоны для урн, сейчас там с ОИК их доставляют или уже доставили, соответствующим образом склеили, составят акт и процесс будет запущен. То есть, это незначительные нарушения, но мы вынуждены их зафиксировать и провести первоначальную проверку", – рассказал Князев.

Также мы сообщали, что на Волыни зафиксировали первые нарушения. Как минимум двум лицам выписывали удостоверение на пустых проштампованных бланках от ОИК просто в помещении участка.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

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Смотрите также, как голосуют в Киеве.

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Тег выборы, избирательные участки, князев

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