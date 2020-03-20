На выходных в Украину заглянет зима: синоптик уточнила прогноз

В Украину на выходных заглянет зима – 21-22 марта подует арктический воздух: ночью ожидается мороз, а днем в некоторых областях мокрый снег. Помимо этого еще будет сильный ветер и дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"В субботу ожидается в течение дня 4-9 градусов, на востоке 7-12 градусов, а на юге еще побудет 9-14 градусов. В воскресенье днем ​​1-5 градусов, на юге до +9. В субботу-воскресенье в Украине в результате деятельности атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода – дождь и мокрый снег. Усилится ветер", – написала она.

В Киеве на выходных также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег. Завтра днем ​​в столице похолодает до 6-7 градусов. В воскресенье, 22 марта, уже до +3 тепла.

Реклама

Диденко отметила, что на следующей неделе ожидаются ночные морозы, а днем ​​слабые "плюсы". И только с четверга, 26 марта, снова начнет теплеть.

Зима выдалась весенней, а март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А что ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она рассказала, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама