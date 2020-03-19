Зима решила отыграться: синоптики обещают четыре снежных дня

Уже в ближайшие сутки в Украине ощутимо похолодает после двухдневного потепления. А начиная с субботы страну накроет холодный фронт, который принесет дожди и даже снег. Погода испортится на несколько дней подряд. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 20 марта, холодный фронт войдет в Украину с запада и продвинется к границам Волыни и центральных областей. В западных регионах похолодает сразу до 10-12 градусов и пройдут дожди. На остальной территории пока будет сухо и солнечно, но температура опустится на пару градусов.

В субботу, 21 марта, холодный и сырой фронт продвинется вплоть до юго-востока. Везде резко похолодает, ночью до заморозков, и пройдут холодные дожди с мокрым снегом. Исключение – Донбасс и часть Харьковской области.

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В воскресенье, 22 марта, мокрый холодный фронт дойдет до восточных границ Украины, но несколько освободит из-под своего влияния западные регионы. На западе страны будет без осадков. Но температура воздуха по всей стране поднимется не выше +3, местами до +7 днем, а ночью ожидаются заморозки.



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В понедельник, 23 марта, равномерно похолодает по всей стране от нуля до +2 днем, а ночью местами до -6 мороза. По всей стране прогнозируют снег, на юге Украины с дождем.

Во вторник, 24 марта, температура поднимется от силы на 1-2 градуса днем, а ночью все так же заморозки до -2-4 мороза, местами до -6. По всей территории дожди с мокрым снегом.

Зима выдалась весенней, а март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А что ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она рассказала, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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