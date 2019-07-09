Нацсовет проверит украинский телеканал из-за попытки провести телемост с РФ

Регулятор даже не исключает лишение вещателя лицензии, так как ранее уже были предупреждения из-за нарушений

Фото: Сегодня

Национальный совет по телерадиовещанию проверит предмет разжигания вражды телеканал NewsOne, который таки отказался от телемоста с Россией. Соответствующее решение было принято на внеплановом заседании Нацсовета.

Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, над телеканалом нависла угроза аннулирования лицензии на вещание. В то же время он подчеркнул, что законодательство предусматривает сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей.

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала, в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии. Пришло время жестких действий по отношению к тем, кто разжигает национальную вражду. Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются", – сказал Костинский.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля разгорелся скандал в связи с планами провести телемост украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия-24", о чем объявил пропагандист Дмитрий Киселев. Телемарафон был запланирован на 12 июля. Однако после жесткой реакции внутри страны, украинский телеканал решил отказаться от этой идеи. Так, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста. Он объяснил, для чего устроена новая "провокация", и чего ждать от политиков накануне выборов.

В свою очередь в ГПУ расценила инициативу телемоста с Россией как госизмену. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями провести телемост. Также стало известно, что указанные действия подпадают под ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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