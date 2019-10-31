Нанес ущерба на миллионы долларов: в Литве поймали чиновника-беглеца из Украины

Задержанного подозревают в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении служебным положением

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Спустя несколько дней после задержания в Украине сотрудника Нацбанка, правоохранительные органы Литвы арестовали бывшего председателя правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины".

Украинские СМИ утверждают, что речь идет о Петре Вовчуке. В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило бывшего главу ГПЗКУ в розыск – его подозревают в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, представители международного зернотрейдера и ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой государственное зерно поставили в Саудовскую Аравию.

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В нарушение установленных рыночных правил поставки осуществлялись на условиях последующей оплаты, однако в результате деньги на счет ГПЗКУ не поступили, и госкорпорация понесла убытки в размере более 60 млн долларов.

В рамках расследования двое других подозреваемых уже заключили сделку с обвинением и возместили нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долларов.

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На данный момент суд рассматривает производства в отношении советника председателя ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера, а еще одного человека объявили в розыск.

Напомним, ранее руководителя одного из структурных подразделений зерновой госкорпорации заподозрили в организации покушения на жизнь человека.

Кроме того, ранее в этом месяце НАБУ сообщило о задержании экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

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