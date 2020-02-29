Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Нанести чудовищный урон: министр объяснил, как остановить наступление России

29 февраля, 05:28

Сергей Мартынец

Андрей Загороднюк рассказал об основной тактике Украине в случае большого наступления оккупантов

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявляли, что Россия подготовилась к вторжению в Украину. В связи с этим министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что цель украинской армии – не победить оккупантов, а отбить у них желание продвигаться дальше, нанеся огромный урон.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, Украина сейчас наращивает свой потенциал, имея рекордный бюджет, который идет на закрытие потребности войск, на ракетную программу, закупку техники.

Реклама

"Наша задача – иметь возможность нанести противнику настолько большой ущерб, чтобы он не смог продолжить наступательные действия. Мы не стремимся переплюнуть Россию в количестве техники. Нет смысла этого делать, учитывая российский оборонный бюджет. Наша задача сделать две вещи. Первая – нарастить наши (боевые) возможности до такой степени, чтобы наши противодействия наносили непоправимый, неприемлемый урон сопернику. Второй момент – мы должны развивать асимметричные методы. То есть то, где мы, вложив меньше денег и меньше усилий, можем добиться хороших результатов. И в этом плане все достаточно четко", – сказал Загороднюк.

В тренде
Аборт в 14 лет: как должен действовать закон

Как сообщали новости "Сегодня", военному и политическому руководству нашей страны давно известно об огромном войске РФ вблизи украинской границы – десятки тысяч солдат, танки, авиация, ракетные комплексы и многое другое. В Главном управлении разведки отмечали, что авиация РФ может ударить по всей Украине. Россия подтянула около 120 новейших самолетов. Например, боевой радиус новых Су-30 охватывает всю территорию нашей страны. Также стоит вспомнить и об "Искандерах", которые могут достать до Киева своими ракетами.

Также отметим, что главную угрозу для Украины несет именно атака с воздуха – ракетный удар или авиация. В связи с этим Украина регулярно проводит учения сил ПВО. Военные показывали, как будут защищать украинское небо от возможного удара.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия наступление Андрей Загороднюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективу
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективуЭкономика
В
В "Слуге народа" задумались о новой должности для ЗеркальПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...