Нанести чудовищный урон: министр объяснил, как остановить наступление России

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявляли, что Россия подготовилась к вторжению в Украину. В связи с этим министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что цель украинской армии – не победить оккупантов, а отбить у них желание продвигаться дальше, нанеся огромный урон.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, Украина сейчас наращивает свой потенциал, имея рекордный бюджет, который идет на закрытие потребности войск, на ракетную программу, закупку техники.

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"Наша задача – иметь возможность нанести противнику настолько большой ущерб, чтобы он не смог продолжить наступательные действия. Мы не стремимся переплюнуть Россию в количестве техники. Нет смысла этого делать, учитывая российский оборонный бюджет. Наша задача сделать две вещи. Первая – нарастить наши (боевые) возможности до такой степени, чтобы наши противодействия наносили непоправимый, неприемлемый урон сопернику. Второй момент – мы должны развивать асимметричные методы. То есть то, где мы, вложив меньше денег и меньше усилий, можем добиться хороших результатов. И в этом плане все достаточно четко", – сказал Загороднюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", военному и политическому руководству нашей страны давно известно об огромном войске РФ вблизи украинской границы – десятки тысяч солдат, танки, авиация, ракетные комплексы и многое другое. В Главном управлении разведки отмечали, что авиация РФ может ударить по всей Украине. Россия подтянула около 120 новейших самолетов. Например, боевой радиус новых Су-30 охватывает всю территорию нашей страны. Также стоит вспомнить и об "Искандерах", которые могут достать до Киева своими ракетами.

Также отметим, что главную угрозу для Украины несет именно атака с воздуха – ракетный удар или авиация. В связи с этим Украина регулярно проводит учения сил ПВО. Военные показывали, как будут защищать украинское небо от возможного удара.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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