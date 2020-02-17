Нападение или неадекватный водитель в такси: как защитить себя

Эксперты советуют не требовать прервать поездку, а сделать вид, что вам дурно

Опасность поджидает украинцев даже в такси. Кражи, домогательства и разбойные нападения – частые угрозы во время таких поездок. Вот например, совсем недавно мы писали о том, как в Бердичеве двое парней жестоко избили и похитили таксиста. Но стоит отметить, жертвами становятся как водители, так и пассажиры. Как обезопасить себя?

Роман Макарук таксовал уже более двух лет. Как-то поздно вечером подобрал мужчину под хмельком.

"Начинает рассказывать, что он сейчас будет доставать нож, и лезет в карман", – рассказывает он.

Но Роман не растерялся:

"Говорю: "Смотри, машина новая, я нажимаю на газ и уже скорость 110. Как ты считаешь, если я я пристегнут, и сделаю какое-то движение и что-то случится, то кто пострадает? Может, мы в Днепре искупаемся?".

После этого мужчина успокоился и предложил заплатить больше за поездку. Но чаще приходится сталкиваться с неадекватными водителями. На такого наткнулся корреспондент новостей "Сегодня". Таксист мчался невесть по какому маршруту, подрезал другие машины, а после просьбы остановиться – взбесился.

"Я не успел перевести дыхание, как он повернулся ко мне с ножом. В какой-то момент он потерял бдительность и я решил его просто с заднего сиденья ногой ударить. Выбил дверь и вышел", – рассказывает Георгий Маринов.

В таких случаях советуют не требовать остановить, а схитрить – мол, вас тошнит и вы не хотите испачкать машину. Поэтому надо срочно выйти.

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"Во-вторых, вы можете всегда задать какой-то контрольный вопрос водителю. Например, сколько будем ехать, как там пробки и так далее", – рассказывает автоэксперт Владислав Антонов.

Ловить авто с руки или подбирать какого пассажира – не стоит. Лучше всего – пользоваться онлайн-сервисами такси. Ведь там можно увидеть номер машины, фото водителя и отследить движение. И ни в коем случае нельзя принимать любые угощения, которые вам могут предложить во время поездки.

Марьяна Рева, пресс-офицер Нацполиции Украины:

"Бывают случаи, когда даже подливают жертве что-то, какое-то неизвестное вещество психотропного действия, жертва теряет сознание и таким образом ее грабят, отбирают ее вещи".

Для таксистов разработали мобильное приложение, которое позволяет нажать в таких случаях на красную кнопку и позвать на помощь коллег. Пассажирам же советуют во время поездки делиться с близкими своим местоположением и сообщать номер авто.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепре таксисты заставили умыться зеленкой пассажира-"зайца". Эти действия таксисты сняли на видео и выложили в интернет.

Стоит отметить, что такое обращение с пассажирами, не желающими оплачивать проезд, принят не только в Днепре. Напомним, что ранее в Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой. Так водитель такси отомстил "зайцу". Как выяснилось, пассажир пытался даром добраться с Бабурки до Малого рынка.

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