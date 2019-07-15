Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Нападение на украинцев в Варшаве: появилась реакция посольства

15 июля, 19:45

Потерпевшие заробитчане все еще не обратились в консульство за помощью

Фото: twitter.com/OmzRi
Фото: twitter.com/OmzRi.

Правоохранительные органы Польши должны найти и привлечь к ответственности тех, кто напал на трех украинских строителей в Варшаве, в квартиру которых в ночь на 13 июля кинули "коктейль Молотова".

Об этом 15 июля заявили на Facebook-странице посольства Украины в Польше, выразив возмущение из-за подобного ксенофобского инцидента.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", – гласит опубликованное 15 июля коммюнике.

Украинские дипломаты отметили, что пока не получили обращений от потерпевших, несмотря на что данный инцидент находится на контроле консульского отдела посольства.

"Украинцам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Польши советуем немедленно обращаться в посольство или консульские учреждения в Польше", – рекомендуют в посольстве.

Напомним о другом, более трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.


Мы также писали, что прошлой осенью в польском Лодзе задержали четырех молодых поляков по подозрению в нападении на украинца.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Польша, заробитчане, Варшава, посольство Украины, украинцы в Польше

Вы сейчас просматриваете новость " Нападение на украинцев в Варшаве: появилась реакция посольства". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Польше растет количество нарушений прав украинских заробитчан

11 декабря 2018, 21:25

Одна из главных проблем украинцев – незнание языка, чем и пользуются нечестные работодатели

В Польше погиб украинец-заробитчанин: подробности трагедии

17 марта, 10:40

Из-за схода грунта 45-летний украинец оказался под строительной конструкцией и грудами земли

На лето в Польшу поедут работать еще полмиллиона украинцев

14 мая, 05:29

В Польше уже работают полтора миллиона украинцев

Организовали подпольную фабрику: в Польше арестованы украинцы

28 марта, 12:58

Семерым задержанным грозит как минимум большой штраф либо до пяти лет лишения свободы

Украинцы попали в ДТП в Польше: погибла молодая женщина

11 июля, 16:02

Микроавтобус с гражданами Украины в салоне въехал в прицеп двигавшегося впереди грузовика

Ехали на заработки, а попали в рабство: в Польше спасли девять украинцев

7 декабря 2018, 15:24

На родине им обещали легальную работу, но в Польше отобрали документы, телефоны и личные вещи

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

Старый 200-летний дом скрывает ультрамодный интерьер

Невероятная планировка квартиры 22 кв. м. Фото

Как вырастить грецкий орех

Интересное решение для узкого коридора в квартире

Довольно неприхотливые растения для дома

Как жить на маленькой площади, - Архитектор в Нью-Йорке

Архитектор сделал из маленькой "однушки" роскошную квартиру

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Польза и вред зеленого лука

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь