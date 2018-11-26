Нападение России на Азове: появились новые подробности о раненых моряках

После нападения россиян на украинские военные корабли в Азовском море, в сети появились новые данные о наших раненых моряках: оккупанты захватили в плен одессита Андрея Эйдера и уроженца Новоукраинки Андрея Артеменко. Об этом в своем Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Андрей Эйдер. Андрей Артеменко. Юные. Прекрасные. Курсанты. Украинские моряки. Ранены российскими негодяями и захвачены в плен. … Молимся. Требуем их немедленного освобождения", – говорится в сообщении.

Между тем журналист Андрей Цаплиенко также написал о пленении этих моряков и заявил, что оккупанты вывезли обоих в Москву.

"Андрей Эйдер, 1999 год рождения, одессит. Андрей Артеменко, 1994 год рождения. Из Новоукраинки, Кировоградской области. Этих раненых ребят оккупанты отправили в Москву. По предварительным данным, парни оказывали сопротивление, не идут на контакт с агрессором", – написал он.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова после переговоров с российской коллегой сообщила, что украинцев оккупанты доставили в Керчь, раненных госпитализировали и там с ними якобы "работают" российские следователи. О доставке части пленных в Москву она не сообщала.

В свою очередь, украинский военный Виктор Кевлюк в своем Facebook рассказал, что одним из капитанов наших катеров был бывший курсант, который в 2014 году пел Гимн Украины во время захвата военно-морского института в Севастополе.

"За четыре года вырос командир, который, без сомнений и страха, скажем, на не самом мощном корабле в мире один вышел в бой против противника, в 10 раз более сильного. Об них и сломает зубы недоимперия", – написал он, не называя имени героя своего сообщения.

Также он добавил, что "двое раненых моряков – одесситы. Это для тех, кто по слабоумию думает, что Одесса – русский город".

Стоит добавить также, что ранее советник президента Украины и Министра обороны, волонтер Юрий Бирюков заверил, что украинские моряки во время атаки россиян "не вели себя как зайчики".

"1) Наши не вели себя как зайчики, отстреливались. Но пропорция 2 к 10. 2) Один из МБАК (малый бронированный артиллерийский катер. – Ред.) не захвачен, но заблокирован со всех сторон. На штурм не пошли, причина – см. пункт 1", – заявил он.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море смотрите на сайте "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн.