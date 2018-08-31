НАТО не боится Россию благодаря Украине: военный эксперт указал на проблемы Путина

Крупные военные учения "Восток-2018" в сентябре не помогут России в противостоянии с НАТО, так как она уже практически окружена большим количеством войск союзников, а также Москва не сможет пройти Украину.

Об этом рассказал в комментарии "24 каналу" военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что основа ведения боевых действий – это слаженность штабов войск, однако успешного управления войсками недостаточно для масштабного наступления. Эксперт отметил, что российская армия в случае большой войны столкнется с такой проблемой, как пополнение войска, в первую очередь личным составом.

"Любое наступление приводит к потерям личного состава. А без его пополнения война закончится", – объяснил Жданов.

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Военный эксперт подчеркнул, что Украина для НАТО в противостоянии России очень ценный союзник. Он считает, что Путин не сможет справиться даже с нашей страной и увязнет, так как Альянс будет помогать украинским военным "Джавелинами" и другими средствами.

"НАТО проводит ротацию войск и фактически закончило формирование группировок на восточных границах. Передислоцированы танковые дивизии в Польшу, переброшено авиационное крыло в Прибалтику, состоялось развертывание системы ПРО в Польше и Румынии. В Черноморском бассейне постоянно присутствуют корабли НАТО. В Балтийском море тоже. И есть еще Украина. Для НАТО – это просто бальзам. В Альянсе смотрят на нашу территорию и понимают, если Путин, не дай Бог, двинет свои войска, то не преодолеет эти тысячи километров до границ НАТО", – сказал он.

Напомним, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал крупные военные учения "Восток-2018", который пройдут с 11 по 15 сентября. Отмечается, что такого масштаба в России не было с 1981 года. Планируется задействовать более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Также в ход пойдут танки, БТРы, БМП и все это будет проверено в условиях, максимально приближенных к боевым.

В свою очередь российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин готовится к мировой войне, проводя самые крупные учения с 1981 года. По его словам, среди основных врагом считаются США и их союзники, в том числе Украина.