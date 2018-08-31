НАТО не боится Россию благодаря Украине: военный эксперт указал на проблемы Путина

Сегодня, 11:37

Вблизи российской границы Альянс развернул мощную армию, хотя Россия увязнет еще в Украине, считает Жданов

Войска НАТО. Фото: facebook.com/USarmy
Войска НАТО. Фото: facebook.com/USarmy

Крупные военные учения "Восток-2018" в сентябре не помогут России в противостоянии с НАТО, так как она уже практически окружена большим количеством войск союзников, а также Москва не сможет пройти Украину.

Об этом рассказал в комментарии "24 каналу" военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что основа ведения боевых действий – это слаженность штабов войск, однако успешного управления войсками недостаточно для масштабного наступления. Эксперт отметил, что российская армия в случае большой войны столкнется с такой проблемой, как пополнение войска, в первую очередь личным составом.

"Любое наступление приводит к потерям личного состава. А без его пополнения война закончится", – объяснил Жданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный эксперт подчеркнул, что Украина для НАТО в противостоянии России очень ценный союзник. Он считает, что Путин не сможет справиться даже с нашей страной и увязнет, так как Альянс будет помогать украинским военным "Джавелинами" и другими средствами.

"НАТО проводит ротацию войск и фактически закончило формирование группировок на восточных границах. Передислоцированы танковые дивизии в Польшу, переброшено авиационное крыло в Прибалтику, состоялось развертывание системы ПРО в Польше и Румынии. В Черноморском бассейне постоянно присутствуют корабли НАТО. В Балтийском море тоже. И есть еще Украина. Для НАТО – это просто бальзам. В Альянсе смотрят на нашу территорию и понимают, если Путин, не дай Бог, двинет свои войска, то не преодолеет эти тысячи километров до границ НАТО", – сказал он.

Напомним, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал крупные военные учения "Восток-2018", который пройдут с 11 по 15 сентября. Отмечается, что такого масштаба в России не было с 1981 года. Планируется задействовать более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Также в ход пойдут танки, БТРы, БМП и все это будет проверено в условиях, максимально приближенных к боевым.

В свою очередь российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин готовится к мировой войне, проводя самые крупные учения с 1981 года. По его словам, среди основных врагом считаются США и их союзники, в том числе Украина.
Россия, Путин, НАТО, учения, жданов, военный эксперт

Вы сейчас просматриваете новость "НАТО не боится Россию благодаря Украине: военный эксперт указал на проблемы Путина". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press

Подлодки и ракетные стрельбы: появились детали военных учений РФ в Средиземном море

Сегодня, 09:37

Учения группировки сил ВМФ и ВКС РФ в Средиземном море пройдут впервые в современной истории России

Украина

Фото: AFP

В Украине скоро начнутся многонациональные учения "Rapid Trident-2018"

Вчера, 14:58

Старт учений с участием иностранных военных запланирован на 3 сентября
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Gatis Dieziņš

Армия Латвии отработала "украинский сценарий"

Вчера, 10:45

Подавление "столкновений" в Латвии отработали также союзные польские военные

Украина

Танки США на учениях в Грузии. Фото: army.mil

Украина примет участие в новых учениях НАТО

Вчера, 09:36

Наши военные снова отправятся в Грузию, где недавно уже участвовали в военных маневрах Альянса

Россия

Фото: Минобороны РФ

Отчаянные меры Кремля: военный эксперт объяснил, против кого направлены учения "Восток-2018"

Вчера, 04:30

“Игра в солдатики” не поддается логическому объяснению, пишет Александр Коваленко

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Накануне крупнейших военных учений Путин уволил 15 генералов: эксперты назвали причины

29 Августа, 15:36

Кадровые перестановки генералов - все равно, что перестановка стульев на "Титанике", считают эксперты
Загрузка...