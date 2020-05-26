Назван лучший университет мира: вузы из Украины тоже в рейтинге

В список QS World University Rankings 2020 попали шесть украинских университетов

Лучшим высшим учебным заведением в мире, как и год назад, признали Массачусетский технологический институт из США.

Об этом говорится в рейтинге QS World University Rankings 2020 от британской компании Quacquarelli Symonds, который был опубликован 26 мая.

Также в пятерку лучших вошли Стэнфордский и Гарвардский университеты, единственный "британец" в топ-5 – Оксфорд, а также Калифорнийский технологический институт.

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Украинские университеты также вошли в список, однако их позиции куда хуже. Самое высокое место досталось Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина – он занял 491 позицию, "просев" на 10 ступенек.

Остальные украинские вузы еще ниже:

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко "осел" между 541 и 550 местом;

НТУ "Харьковский политехнический институт" обогнал в этом году своего киевского "коллегу" и разместился в промежутке от 651 до 700;

НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Сумскому государственному университету достались 701-750 места;

последний украинец в рейтинге – национальный университет "Львовская политехника" занял 751-800 место.

При составлении ежегодного рейтинга учитывались репутация вуза среди работодателей, авторитетность в научных кругах, индекс цитируемости научных работ вуза, а также доля иностранных студентов, проходящих в нем обучение.

Напомним, что в этом году правительство подготовило вузам сюрприз – их собираются финансировать в зависимости в том числе и от позиции в международных рейтингах.

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Студентов тоже ждут изменения – Министерство образования введет минимальную стоимость обучения для "контрактников", при этом повысив расценки.

А о скандале в одном из самых престижных и дорогих университетов США смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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