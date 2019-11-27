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Не доехали на заработки: из Германии депортировали украинских студентов

27 ноября, 15:06

Украинских заробитчан выгнали из Германии и на два года запретили въезжать в шенген

/ Фото: AFP

Группу украинских студентов, которые ехали на заработки в Евросоюз, депортировали из Германии и запретили в течение двух лет въезжать в Шенгенскую зону.

Об инциденте, случившемся ранее в этом месяце, сообщил Deutsche Welle один из высланных украинцев.

Студенты собирались направлялись в Германия для участия в программе Федерального агентства труда ФРГ "подработки на каникулах для иностранных студентов".

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Как известно, в Украине подобная практика достаточно распространена. 19-летний украинский студент рассказывает, что заплатил фирме-посреднику 200 евро, чтоб устроиться на несколько месяцев сортировщиком посылок в Германии. По украинским меркам ему обещали высокую зарплату – чуть меньше 10 евро в час.

В целях экономии заробитчане отравились в ФРГ на микроавтобусе, однако сразу после въезда в Германию их транспорт остановили сотрудники полиции и после проверки забрали ребят в участок.

Как оказалось, ни у кого из них не было при себе оригиналов документов об устройстве на работу в Германии, а фирма-посредник им при этом не помогла.

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Продержав украинцев около 17 часов в отделении, полицейские обвинили их в незаконном пересечении границы, незаконном пребывании в Германии и нелегальном трудоустройстве, после чего депортировали с двухлетним запретом въезда в шенген.

По этому поводу в Федеральном агентстве труда ФРГ отмечают: чтобы не оказаться в подобной ситуации, украинцам необходимо иметь при себе заполненный немецким работодателем формуляр Ferienbeschäftigung für Ausländische Studierende/Namentliche Anforderung.

Данный документ выдает после того, как иностранный студент уже заключил договоренность о трудоустройстве с конкретной фирмой и она обращается за разрешением в Федеральное агентство по трудоустройству.

Напомним, что в феврале с украинцем Владимиром Голецом произошел несчастный случай на заработках в Германии – во время кровельных работ, крыша, на которой он находился, провалилась, и он упал с высоты четырех метров.

А ранее в этом году на востоке Германии задержали гражданина Украины по подозрению в убийстве мужчины в Швеции.

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