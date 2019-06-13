Сокращение ВСУ или перераспределение: что значит свести число военных в частях до "оптимального"

Эксперт рассказал о плюсах и минусах таких грядущих изменений

Фото: AFP

Сведение численности военных в частях и подразделениях украинской армии до "оптимального количества", о котором заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, связано с нехваткой людей.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, речь идет не о сокращении людей, а их перераспределении.

"Хомчак признал, что людей у нас нет. Сокращения не будет. Просто тех людей, которые есть, перераспределят. Ситуация такая, что по штатному расписанию не все должности сейчас заняты. К примеру, уходит бригада на ротацию на Донбасс, и эти штатные должности занимают за счет тыловиков, за счет других частей", – рассказывает Жирохов.

Пока сложно рассказать, каким именно образом будет проходить перераспределение, говорит эксперт. Скорее всего, пройдет сокращение на уровне батальонов.

"Это решается на уровне Генштаба. Есть штатное расписание, например, бригада – 6 000 человек. Должно быть три батальона, должны быть части обеспечения, должна быть бригада артиллерийской группы, должна быть танковая рота. Привести ее к оптимальному количеству – это какие-то подразделения уменьшить. Например, бригаде положены три батальона, из них нужно сделать два", – предполагает эксперт.

При этом, по его словам, пока сложно сказать, как это отразится на боеспособности ВСУ.

"Каждой бригаде на линии соприкосновения "нарезается" определенная длина фронта. Существует военный норматив. К примеру, 6 000 человек должны держать 20 километров фронта. Если ее уменьшат, например, до 4 000 человек, то будут ли сокращать линию фронта, которую она держит? Чтобы не получилось так, чтобы на уменьшенные единицы ложилась такая же нагрузка", – комментирует Жирохов.

Кроме того, сегодня есть как плюсы, так и минусы такого решения.

"Если они уменьшат штатное расписание и зону ответственности, то тогда это только плюс. Но тогда на фронт надо будет выводить не четыре бригады, а пять-шесть. У нас ротация действует по принципу пять-семь: семь месяцев на линии фронта, пять месяцев в тылу. Либо уменьшить время ротации, ибо надо людей где-то брать. Они будут не семь, а восемь-девять месяцев стоять на фронте, а это всегда в минус", – суммирует эксперт.

Напомним, Хомчак был назначен начальником Генштаба в мае с приходом к власти нового президента Украины. Генерал сразу же определил приоритетные задачи ВСУ. По мнению Хомчака, самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава, а также перечислил основные направления деятельности Вооруженных Сил.

Кроме того, глава Генштаба прокомментировал возможность военного решения на Донбассе. Он дал понять, что чисто военного варианта урегулирования конфликта не видит.

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