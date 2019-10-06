Не только английский: какой навык самый популярный на рынке труда в Украине

Полюбите рутину на работе / Фото: stocksnap.io

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Необходимые навыки, безусловно, отличаются в разных сферах и на разных работах, но есть и те, которые будут огромным плюсом для всех. Сайт "Сегодня" разбирался, какие навыки ищут работодатели в соискателях и сколько готовы за них доплачивать.

"Анализ базы вакансий, размещенных на hh.ua|grc в течение 2019 г. показывает, что наиболее востребованным является умение вести переговоры­— такое требование выдвигается в 6% предложений о работе. Такой навык актуален для специалистов по продажам, маркетологов и PR-менеджеров, разработчиков ПО, работников логистической сферы и сферы недвижимости. Популярен он и среди поисковиков ­— умение вести переговоры декларируют 5% кандидатов (что ставит этот навыков на 4 место). Хотя владение таким скилом не сильно повысит заработную плату. Если в течение 2019 года в среднем в вакансиях говорилось о заработках от 10 000 грн, то в предложениях о работе, где нужен был навык ведения переговоров, фигурировала зарплата от 11 800 грн." — отметила в комментарии сайту "Сегодня" руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua|grc Юлия Дрожжина.

Напомним, за ближайшие пять лет в Украине на фоне планируемого роста экономики на 40% будет создан миллион новых рабочих мест. Об этом говорится в Программе деятельности правительства на пять лет, опубликованной на сайте Кабинета министров.

ранее сообщалось, что нехватка рабочих рук в Украине уже всерьез обеспокоила топ-менеджеров компаний. Именно эту проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Дорогие навыки": что интересует работодателей в Украине и за что готовы платить больше".

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