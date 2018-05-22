Нельзя было строить: эксперт рассказал о серьезной проблеме Крымского моста

Российский ученый объяснил, почему опоры моста проседали и на них появлялись трещины

Открытый недавно Крымский мост находится в опасном положении, так как он был построен с нарушением строительных норм и правил.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, передает Крым.Реалии.

Он объяснил, почему данный объект нельзя было строить именно в этом месте в Керченском проливе, в связи с чем на мосту начали появляться трещины.

"Я неоднократно отмечал: строить мост нельзя. Основная опасность Керченского моста изначально была в том, что нарушили строительные нормы и правила. В них говорится, что арочные мосты, а это арочный мост, в сейсмических районах, а это сейсмический район, можно строить только на таких породах, как гранит или похожих, не проседающих и держащих нагрузку. А в Керченском проливе полутвердые глины, насыщенные водой с песком. Поэтому и появляются трещины, проседания", ‒ сказал Медовар.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили, кроме США, и в Евсросоюзе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

В материале "Сегодня" вы можете узнать подробно, чем грозит Украине открытие Керченского моста. Один из российских ученых даже прогнозирует в будущем обрушение моста.