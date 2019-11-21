Нельзя эксплуатировать: Полозов рассказал о коварном маневре России с кораблями

/ Фото: president.gov.ua

С возвращенных украинских кораблей россияне сняли все вооружение. Кроме того, если украинские моряки будут ремонтировать или эксплуатировать технику, то Москва может обратиться в Международный трибунал ООН по морскому праву, поскольку корабли сейчас в России проходят как вещественные доказательства в уголовном производстве. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов.

По его словам, морякам даже не вернули личные вещи вроде цепочек, крестиков и прочего.

"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радионавигационное оборудование. Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России. Мы сейчас будем разбираться и в случае, если это так, будем предпринимать соответствующие действия", – сказал Полозов.

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В то же время он отметил, что корабли переданы Украине на ответственное хранение, что создает преграду для эксплуатации морской техники, поскольку она является вещдоком.

"Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств", – пояснил адвокат и добавил, что в случае нарушения украинской стороной этого условия, Россия вправе заявить об этом в Международном трибунале ООН по морскому праву.

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Как пояснил Полозов, вопрос о судьбе вещественных доказательств, как и об участии в суде украинских моряков, будет разрешен уже после завершения предварительного следствия по делу и направления материалов в суд.

"Конечно, следователь может приостановить расследование дела, УПК позволяет это сделать, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Но это развитие ситуации нас не устроит, и мы будем его обжаловать. Возможно, что дело все-таки уйдет в суд и если моряки не приедут, то будут объявлены в розыск и тогда судебное разбирательство пройдет в заочной форме. В любом случае, все будет понятно только после того, как мы завершим ознакомление с материалами дела", – подытожил Полозов.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 ноября в порт Очаков вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Первыми прибыли два корабля, позже зашел третий. В Николаевскую область летал и президент Украины. Владимир Зеленский рассказал, как договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей.

Отметим, что после передачи кораблей, в Украине заявляли, что россияне "выгребли" с них буквально все – от электроники и вплоть до личных вещей моряков. В то же время в ФСБ сделали циничное заявление – россияне считают состояние возвращенных кораблей проблемами самой Украины.

Видео: ФСБ

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