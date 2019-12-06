Немного мокрого снега и до +10: какой погоды ждать на выходных

Декабрь продолжает радовать украинцев довольно приятной как для зимы погодой

/ Фото: Pixabay

Синоптик Наталия Диденко снова порадовала прогнозом погоды, теперь уже на выходные. 7 и 8 декабря в Украине будет почти везде сухо и довольно тепло – днем будет стабильно плюсовая температура. Об этом синоптик сообщила в Facebook.

По ее словам, на выходных в Украине синоптическая ситуация существенно не изменится – осадков не будет, разве что в воскресенье на западе местами небольшие дожди и мокрый снег (карта).

Реклама

"Ветер с юго-запада, 5-12 м/с, то есть, немного порывистый … Температура воздуха в ночные часы составит 0-5 градусов мороза, днем – ​​1-6 градусов тепла, на юге – 5-10 градусов тепла", – написала Диденко.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье существует вероятность небольших осадков. Ночью 1-3 градуса мороза, днем – до +5.

Синоптик добавила, что сильных морозов в ближайшей перспективе не ожидается.

Как мы писали, снег в Киеве выпал вечером, 2 декабря. Однако непогода бушевала во многих областях страны. Смотрите фото и видео, каких бед натворил первый зимний снег в Украине.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама