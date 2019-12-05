Синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу

Антициклон Sarena вытеснил снегопады из Украины и 6 декабря по всей территории страны будет довольно спокойная погода, за исключением порывистого ветра. Днем будет плюсовая температура. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, пятница в Украине будет сухой и даже солнечной.
"Ветер западный, юго-западный, порывистый, с порывами, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели. Температура воздуха ближайшей ночью составит 1-5 градусов мороза, на западе – 4-10 градусов мороза. Завтра днем ожидается 2-5 градусов тепла, на крайнем юге – до 5-8 тепла", – написала Диденко.
В Киеве 6 декабря осадки маловероятны. Ночью 2-4 градуса мороза, днем – 2-5 градусов тепла.
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Как сообщали новости "Сегодня", снег в Киеве выпал вечером, 2 декабря. Однако непогода бушевала во многих областях страны. Смотрите фото и видео, каких бед натворил первый зимний снег в Украине.
Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.
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