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Непогода бушует в Украине: обесточены 112 населенных пунктов

22 июня, 07:58

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине вовсю продолжает бушевать непогода – страну накрывают дожди, грозы и сильный ветер. Из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 112 населенных пунктов.

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"По состоянию на 7:00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 112 населенных пунктов", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Непогода натворила беды в пяти регионах. Без света остались люди в:

  • Житомирской области – 47 населенных пунктов;
  • Ровенской области – 24 населенные пункта;
  • Волынской области – 17 населенных пунктов;
  • Хмельницкой области – 15 населенных пунктов;
  • Кировоградской области – 9 населенных пунктов.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Кроме того, в Ивано-Франковской, Кировоградской и Черновицкой областях из-за сильного ветра рухнули 37 деревьев. Также там ливни подтопили три подвальные помещения и два домохозяйства.

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Кроме того, недавно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

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Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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