Непогода бушует в Украине: обесточены 112 населенных пунктов

В Украине вовсю продолжает бушевать непогода – страну накрывают дожди, грозы и сильный ветер. Из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 112 населенных пунктов.
"По состоянию на 7:00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 112 населенных пунктов", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Непогода натворила беды в пяти регионах. Без света остались люди в:
- Житомирской области – 47 населенных пунктов;
- Ровенской области – 24 населенные пункта;
- Волынской области – 17 населенных пунктов;
- Хмельницкой области – 15 населенных пунктов;
- Кировоградской области – 9 населенных пунктов.
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Кроме того, в Ивано-Франковской, Кировоградской и Черновицкой областях из-за сильного ветра рухнули 37 деревьев. Также там ливни подтопили три подвальные помещения и два домохозяйства.
Кроме того, недавно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.
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