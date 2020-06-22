Непогода бушует в Украине: обесточены 112 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине вовсю продолжает бушевать непогода – страну накрывают дожди, грозы и сильный ветер. Из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 112 населенных пунктов.

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"По состоянию на 7:00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 112 населенных пунктов", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Непогода натворила беды в пяти регионах. Без света остались люди в:

Житомирской области – 47 населенных пунктов;

Ровенской области – 24 населенные пункта;

Волынской области – 17 населенных пунктов;

Хмельницкой области – 15 населенных пунктов;

Кировоградской области – 9 населенных пунктов.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Кроме того, в Ивано-Франковской, Кировоградской и Черновицкой областях из-за сильного ветра рухнули 37 деревьев. Также там ливни подтопили три подвальные помещения и два домохозяйства.

Кроме того, недавно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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