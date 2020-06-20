Непогода натворила беды в Украине: без электричества остались 179 населенных пунктов

В Украине продолжает бушевать непогода. Из-за дождей и сильного ветра в стране без электроснабжения остались 179 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Непогода натворила беды в 4 областях:
- Черниговская область – 101 обесточенный населенный пункт
- Киевская область – 49 обесточенных населенных пунктов
- Сумская область – 23 обесточенных населенных пунктов
- Житомирская область – 6 обесточенных населенных пунктов
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Обесточенные села – не единственные последствия непогоды. В Черниговской, Полтавской и Харьковской областях из-за порывов ветра рухнули 22 дерева, повреждены крыши 24 жилых домов и навес стадиона в Миргороде.
Напомним, не так давно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.
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