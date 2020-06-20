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Непогода натворила беды в Украине: без электричества остались 179 населенных пунктов

20 июня, 08:09

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине продолжает бушевать непогода. Из-за дождей и сильного ветра в стране без электроснабжения остались 179 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Непогода натворила беды в 4 областях:

  • Черниговская область – 101 обесточенный населенный пункт
  • Киевская область – 49 обесточенных населенных пунктов
  • Сумская область – 23 обесточенных населенных пунктов
  • Житомирская область – 6 обесточенных населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Обесточенные села – не единственные последствия непогоды. В Черниговской, Полтавской и Харьковской областях из-за порывов ветра рухнули 22 дерева, повреждены крыши 24 жилых домов и навес стадиона в Миргороде.

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Напомним, не так давно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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погода спасатели непогода Украина обесточены населенные пункты ГСЧС электроснабжение

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