Непогода натворила беды в Украине: без электричества остались 179 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине продолжает бушевать непогода. Из-за дождей и сильного ветра в стране без электроснабжения остались 179 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Непогода натворила беды в 4 областях:

Черниговская область – 101 обесточенный населенный пункт

Киевская область – 49 обесточенных населенных пунктов

Сумская область – 23 обесточенных населенных пунктов

Житомирская область – 6 обесточенных населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Обесточенные села – не единственные последствия непогоды. В Черниговской, Полтавской и Харьковской областях из-за порывов ветра рухнули 22 дерева, повреждены крыши 24 жилых домов и навес стадиона в Миргороде.

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Напомним, не так давно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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