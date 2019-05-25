Непогода в Украине: 69 населенных пунктов остаются обесточенными
Обесточенные поселки расположены в пяти областях Украины
В результате осложнения погоды 69 населенных пунктов в пяти областях остаются обесточенными, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В ночь с 24 на 25 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 69 населенных пунктов в 5 областях: Житомирская – 44 н.п., Киевская – 11 н.п., Сумская – 5 н.п., Кировоградская – 5 н.п. и Черкасская – 4 н.п.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган , а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Мастерская Воля и Городище.
Ранее непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень . Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.
Также мы рассказывали, что на территорию Украины обрушилась непогода – ураганный ветер, сильные ливни и грозы. В разных областях шквалы ломали деревья, а из-за большого количества осадков улицы утопали в воде. Что натворила непогода в разных частях Украины , разбирались журналисты "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Непогода в Украине: 69 населенных пунктов остаются обесточенными". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков на западе Украины
Правительству поручено решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами
Как в "Укрзалізниці" собираются бороться с несчастными случаями на железной дороге
Новое руководство железной дороги продолжает строить "умные" переходы через пути, а также принимает меры по повышению безопасности своих линий электропередачи и трансформаторных подстанций
Смерчи и наводнения: на Польшу обрушилась непогода
В ряде польских воеводств на юге произошло подтопление жилых домов, а на востоке повредило более 100 зданий