Несмотря на снегопады, аэропорты работают в штатном режиме
В тоже время в связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Херсонском морском торговом порту
Аэропорты Украины работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.
По состоянию на 17:00 1 марта все аэропорты работают в обычном режиме.
"В связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Херсонском морском торговом порту", – отмечают в ГосЧС.
"Несмотря на снегопад, который шел в Харькове всю ночь, аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию. Следите за расписанием на сайте", – сообщают в пресс-службе аэропорта Харькова.
Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Запорожья из-за чрезвычайных погодных условий отменил вылеты самолетов, которые должны были отправиться или прибыть в город.
Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.
С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.
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