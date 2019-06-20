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Собора Киевского патриархата не было: в ПЦУ рассказали о последствиях решений Филарета

20 июня, 16:49

Ни юридических, ни канонических последствий у принятых во Владимирском соборе решений не будет

Архиепископ Евстратий (Зоря)
Архиепископ Евстратий (Зоря). Фото: Сегодня

Собрание членов Киевского патриархата, который был ранее расформирован предстоятелем Православной церкви Украины, нельзя считать собором.

Об этом после состоявшейся 20 июня во Владимирском соборе встречи заявил архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), заверив в том, что для украинской поместной церкви такое собрание последствий не несет.

Владыка напомнил о том, что в статуте Киевского патриархата говорится, что его собор может быть созван по решению патриарха вместе со священным синодом, который, как институция перестал существовать после Объединительного собора 15 декабря 2018 года.

"Таким образом это не подпадает под название поместного собора. Поэтому ни юридических, ни канонических последствий не будет", – сказал Евстратий.

По словам архиепископа, участники "собора УПЦ КП" не были делегатами, поскольку они были заранее приглашены, причем некоторым из них за это обещали стать архиереем.

Окончательное решение касательно этого собрания будет принято в понедельник, 24 июня.

Евстратий также допустил, что за проведение "собора" Филарета могут перестать считать архиереем ПЦУ, но при этом выразил сомнения в том, что его отлучат от церкви.

Как мы уже писали, на "соборе Киевского патриархата" был принят ряд громких решений: что патриархия сохраняет в своей собственности все недвижимое имущество, включая храмы, монастыри и соборы, банковские счета, отменяет постановление об объединении с Украинской автокефальной церковью и объявляет своим пожизненным предстоятелем Филарета.

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Тег религия, православие, упц кп, филарет, киевский патриархат, Евстратий, ПЦУ, Православная церковь Украины

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