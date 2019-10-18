Ни дождей, ни холодов и сплошное "лето": какой будет погода на выходных

Сегодняшняя теплая погода передастся и на выходные. 19 и 20 октября будет в районе 20 градусов и без осадков. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
"В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами. Температура воздуха ночью 6-12 градусов, днем – 17-24 градуса. Ветер южных направлений, 3-8 м/с или просто штиль", – написала она.
В Киеве субботу-воскресенье без осадков и около 20 градусов, отметила Диденко.
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Синоптик также рассказала, что ближайшее понижение температуры воздуха ожидается 23 октября, и то всего на пару градусов – будет 15-19 тепла. Она добавила, что в ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не предвидится вообще.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.
А тем временем, пока в Украине среди осени лето, на другом континенте бушует мощный ураган "Хагибис". В Японии мощный тайфун оставил страну без водоснабжения, а погибших уже насчитывается более 70 человек.
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