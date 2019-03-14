Ни одного письма с момента плена: Россия изолировала украинского моряка от родных
Захваченного российскими силовиками мичмана буксира "Яны Капу" Юрия Будзыло также подвергнут психолого-психиатрической экспертизы
Мичман захваченного Россией украинского буксира "Яны Капу" Юрий Будзыло за время плена, а это дольше 100 дней, на не получил ни одного письма от родных, сообщил 14 марта его адвокат Айдер Азаматов.
"С момента пленения и по настоящее время, он не получил не одного письма от своих родных. При этом, родные пишут ему такие письма регулярно", – пишет юрзащитник на своей странице в Facebook.
Он отметил, что накануне ФСБ провело следственные мероприятия с участием пленного моряка, в ходе которых его и его адвоката ознакомили с постановлением о назначении психолого-психиатрической экспертизы.
Азаматов отметил, что данные действия нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, и что он и его подзащитный выразили протест против планов силовиков.
"Кроме этого, защитой очередной раз заявлены ходатайства о предоставлении свидания с родными и на телефонные звонки", – добавил он.
В целом, по его словам, пленный моряк "чувствует себя относительно нормально, держится достойно и верит в возвращение домой", а также благодарит всех своих знакомых и тех, кто его поддерживает.
Напомним, что сперва психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков.
Как мы писали, позже стало известно, что этой же процедуре без их согласия и согласия их адвокатов подвергнут еще троих моряков: Вячеслава Зинченко, Андрея Драча и Владимира Терещенко.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
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